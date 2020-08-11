В Брянскую область вернули детей из Ирака и Белоруссии

В 2019 году в Брянскую область вернули пятерых детей из зарубежных стран. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина на своей странице в социальной сети.

Напомним, одного ребенка против воли матери - российской гражданки удерживали в Белоруссии. Девочку удалось возвратить после вмешательства уполномоченной по правам ребенка в Брянской области. Также при поддержке омбудсмена вернули еще четырех брянских малышей с территории Ирака.

Инна Мухина отметила, что перемещение детей из других государств – наиболее сложные в решении вопросы. Омбудсмен предложила интернациональным семьям ознакомиться с памятками о порядке и условиях возвращения несовершеннолетних из других стран.

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