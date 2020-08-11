На брянскую фирму подали в суд создатели компьютерных игр

В Брянской области на владельцев популярных торговых сетей подал в суд финский разработчик компьютерных игр.

Исковое заявление на общество с ограниченной ответственностью «Ритейл» подали в арбитражный суд представители компании «Rovio Entertainment Corporation»*.

С брянских предпринимателей хотят взыскать сумму в российских рублях, эквивалентную 24 тысячам долларов США в качестве компенсации. Их обвиняют в нарушении исключительных прав на товарный знак.

Суд рассматривает вопрос о принятии искового заявления к производству, рассказали в пресс-службе арбитражного суда Брянской области.

* Ровио Интертейнмент Корпорейшен.

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