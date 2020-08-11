Фото: "РИА Стрела".

В Брянске демонтируют один из старейших ларьков на Кургане Бессмертия, рассказало издание РИА-стрела. В разные годы киоск носил разные названия, в нем торговали всевозможной продукцией. В последнее время в павильоне продавали восточные сладости.

Напомним, в Брянске продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов, размещенных с нарушениями. Руководители города серьезно озаботились этой проблемой около трех лет назад. В целом с улиц города убрали более 600 незаконно установленных киосков и ларьков.

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