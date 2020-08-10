Жители Брянской области отдали мошенникам больше 3 миллионов рублей

Жители Брянской области в течение минувшей недели отдали телефонным и интернет-мошенникам 3 миллиона 421,7 тысяч рублей. Заявления в полицию подали 26 потерпевших.

Как и прежде, злоумышленники предпочитают представляться сотрудниками банков. Под различными предлогами они выманивают у доверчивых граждан данные банковских карт и выводят с них все средства. За неделю таким образом со счетов 20 человек пропало 3 миллиона 245,7 тысяч рублей.

При обмане мошенники также представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают за деньги «урегулировать» проблемы с родственниками. По этой причине 53-летняя жительница Советского района лишилась 15 тысяч рублей.

На предложение легкого заработка в интернете повелся 19-летний житель Володарского района. Он самостоятельно рассказал мошеннику о данных своей карты и потерял со счета 40 тысяч рублей.

Остается популярной схема выманивания денег с использованием сайтов бесплатных объявлений. Таким способом за неделю злоумышленникам удалось украсть деньги у четырех жительниц Брянской области, рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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