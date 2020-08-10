В Брянске решили не проводить общегородской субботник

В Брянске с 10 августа по 10 сентября пройдет месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры.

В городе уберут несанкционированные свалки, очистят от мусора лесопарки и пустыри. Особое внимание уделят воинским захоронениям: отремонтируют памятники, обелиски и мемориальные доски.

В Брянске сотрут надписи и рисунки с общественных остановок, зданий и других общественных мест. Усилят работу по привлечению к административной ответственности тех, кто таким образом портит облик города.

В этом году масштабные общегородские субботники проводить не будут. Связано это с эпидемией коронавируса. При этом руководителей организаций и предприятий попросили навести порядок около своих учреждений, рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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