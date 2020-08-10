Жителя Выгоничского района обвиняют в убийстве собственной матери. Преступление совершили в пятницу, 7 августа.

По версии следствия, подозреваемый находился в своем доме в деревне Маковье. Мужчина был пьян. Он поссорился с матерью. После ударил ее несколько раз ножом в шею.

От полученных ранений женщина умерла на месте преступления.

Сын ее уже был судим за убийство.

- Следователи изъяли на месте орудие убийства, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Назначили судебные экспертизы. Задержанному предъявили обвинение. В суд подали ходатайство об аресте обвиняемого.

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