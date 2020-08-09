В Брянске на Набережной иномарка врезалась в забор

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

В Брянске на Набережной иномарка протаранила забор. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем в воскресенье, 9 августа, на улице Калинина. Фотографии с места опубликовали в социальных сетях.

Пользователи пишут, что иномарка попала в слепую зону фуры. Грузовик стал перестраиваться, не заметил легковушку и врезался в нее. От удара иномарка влетела в металлическое ограждение.

О пострадавших не сообщают. Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».