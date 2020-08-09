Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Массовом ДТП в Выгоничском районе пострадали три человека. Автоавария случилась около полудня в субботу, 8 августа, на 39-м километре дороги Брянск-Новозыбков.

72-летний водитель "Форда Фокус", ехавший в сторону Почепа, пошел на обгон. Он столкнулся с встречными машинами "Рено Сандеро" и "Лада Гранта". 62-летний водитель отечественной легковушки собирался поворачивать налево и пропускал встречные автомобили.

От удара "Форд" отбросило на эвакуатор, который двигался попутно, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

В ДТП травмы получили водитель "Форда", 65-летний мужчина за рулем "Рено Сандеро" и его 62-летняя пассажирка. К счастью, травмы оказались не тяжелыми. Всех пострадавших после осмотра отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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