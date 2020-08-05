В Брянске простились с преподавателем БГТУ Михаилом Бобровым

Фото: БГТУ.

В Брянске простились с преподавателем Брянского государственного технического университета Михаилом Боровым. Он скончался на 69-м году жизни, пишут на сайте вуза. Похороны прошли в полдень в среду, 5 августа.

Михаил Васильевич проработал в университете больше 45 лет. Сначала - на кафедре "Вагоны". Позже ее переименовали в "Подвижной состав железных дорог". Кроме педагогической и научной деятельности, Михаил Бобров в течение 15 лет был заместителем декана по воспитательной работе.

Коллеги и ученики выражают соболезнования родным и близким Михаила Васильевича.

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