Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области.

В Брянской области вручили дипломы выпускникам вузов системы исполнения наказаний. В этом году в исправительных колониях и следственных изоляторах региона начнут работать 18 молодых офицеров. Трое выпускников этого года окончили обучение с отличием.

Молодые офицеры в ближайшее время пополнят ряды сотрудников исправительных колоний и следственных изоляторов Брянской области. Они приступят к работе в подразделениях режима и надзора, в оперативной и воспитательной службах, в охране и уголовно-исполнительной инспекции.

В торжественный день вручения дипломов начинающих специалистов поздравили коллеги, родные и близкие, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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