В Брянской области нелегальные банкиры заработали 33 миллиона рублей

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:13:08+03:00

По предварительным данным, оборот составил больше 800 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянске полицейские поймали трех местных жителей, которые причастны к организации незаконной банковской деятельности. Одного соучастника арестовали, двум другим запретили определенные действия.

- Полицейские завели уголовное дело по статьям "Незаконная банковская деятельность" и "Неправомерный оборот средств платежей", - говорят в пресс-службе МВД России.

По версии следствия, незаконный доход брянцы получали с 2015-й по 2020 годы. Они обналичивали денежные средства и помогали клиентам уходить от уплаты налогов.

Полицейские предполагают, что в махинациях были замешаны 98 организаций и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Брянской области на подставных лиц. В документах указывали в качестве основания платежа оплату за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов.

По предварительным данным, оборот составил больше 800 миллионов рублей. При этом нелегальные банкиры заработали около 33 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU