В Брянске за 27-часовое отключение воды наказали сотрудника горводоканала

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:13:33+03:00

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В Брянске за 27-часовое отключение холодной воды накажут и. о. начальника Фокинского эксплуатационного участка горводоканала. На сотрудника завели административные дела за то, что он вовремя не предупредил людей об отключении.

Жильцы провели без холодного водоснабжения 27 часов 40 минут. Это дольше положенных нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

- Проверка показала, что МУП «Брянский городской водоканал» в нарушение требований закона письменно не проинформировало абонентов о прекращении холодного водоснабжения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Уведомление о прекращении холодного водоснабжения, направленное в Управление Роспотребнадзора по Брянской области, не содержало информацию, предусмотренную законом.

Коммунальная авария случилась 24 июля в районе дома №39 на улице Тургенева в Фокинском районе. С полудня холодной воды не было у жителей 36 частных домов. Воду им дали ближе к четырем часам вечера только на следующий день. Причиной аварии стала трещина на чугунном трубопроводе диаметром 10 сантиметров.

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ИСТОЧНИК KP.RU