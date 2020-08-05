В Брянске ищут пропавшую 75-летнюю Александру Сальникову

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:01:01+03:00

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В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшую 75-летнюю Александру Сальникову. Родные не знают, где находится пенсионерка с 29 июля. Она пропала в Советском районе. Пенсионерка могла потерять память, пишут волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" Брянск" в соцсетях.

Приметы пропавшей: рост 150 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Во что была одета женщина, неизвестно. Девичья фамилия пенсионерки - Семериков. Она может вспомнить и ее.

Если вы видели Александру Сальниковую или знаете, где она находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU