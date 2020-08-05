В одном брянском селе 12 человек заболели коронавирусом и пневмонией

5 Авг. 2020 2020-08-05T07:56:09+03:00

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Сразу 12 человек из одного брянского села заболели коронавирусом и пневмонией. Речь идет о новозыбковском селе Верещаки. Медики опровергли информацию о карантине, введенном в населенном пункте.

- Новая коронавирусная инфекция подтверждена только у двоих, один из пациентов находится в госпитале, - рассказал и. о. главного врача Новозыбковской райбольницы Юрий Бондаренко 4 августа сайту "Новозыбков.SU". - У остальных 10 человек выявлены пневмонии, при этом анализ не показал наличие вируса COVID-19.

На юго-западе Брянской области в 3,5 раза уменьшилось число обращений к медикам по поводу заболеваний легких. Новозыбковская больница принимает пациентов с подозрением на коронавирус из девяти ближайших районов. В июле каждый день проводят около 20 исследований КТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU