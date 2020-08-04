Новую школу на улице Флотской в Брянске обещают построить к 2022 году

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:43:54+03:00

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Новую школу на улице Флотской обещают построить к 2022 году. Об этом 3 августа говорили на совещании в областном правительстве. Начало работ запланировали на следующий год.

Ориентировочная стоимость школы - 1,1 миллиарда рублей. По проекту она будет такая же, как на старом аэропорту, и рассчитана на 1225 мест.

Микрорайон по улице Флотской возник на пустыре. До сих пор там нет ни одной школы и нормального транспортного обслуживания. В прошлом году наконец-то построили детский сад "Жар-птица" на 270 мест.

В этом году в Брянске завершают строительство школы №71 на территории старого аэропорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU