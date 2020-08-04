2020-08-04T18:36:16+03:00
Общество

В Брянске фонари у школ заменят на светодиодные

Перед началом учебного года нанесут яркую разметку на пешеходных переходах
Марина АНТОНОВА
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в Брянске перед началом учебного года фонари у школ заменят на светодиодные. Дорожники нанесут яркую разметку на пешеходных переходах. Сейчас эта работа выполнена на 40 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске рассчитывают начать учебный год в обычном режиме. В отопительному сезону на данный момент готовы 96 процентов всех школ и детских садов. В них провели опрессовку и гидропромывку внутренних систем отопления.

Сейчас оформляют и согласуют паспорта готовности образовательных учреждений к новому отопительному сезону. Такие же документы готовят и для городских учреждений культуры и спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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