В Брянске фонари у школ заменят на светодиодные

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:36:16+03:00

Перед началом учебного года нанесут яркую разметку на пешеходных переходах

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в Брянске перед началом учебного года фонари у школ заменят на светодиодные. Дорожники нанесут яркую разметку на пешеходных переходах. Сейчас эта работа выполнена на 40 процентов, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

В Брянске рассчитывают начать учебный год в обычном режиме. В отопительному сезону на данный момент готовы 96 процентов всех школ и детских садов. В них провели опрессовку и гидропромывку внутренних систем отопления.

Сейчас оформляют и согласуют паспорта готовности образовательных учреждений к новому отопительному сезону. Такие же документы готовят и для городских учреждений культуры и спорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU