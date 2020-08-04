2020-08-04T18:00:47+03:00
Общество

В Брянске с 5 августа вновь изменится схема движения по кольцу на Советской

Дорожники закроют левую полосу улицы Фокина
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске в среду, 5 августа, вновь изменится схема движения по будущей кольцевой развязке на улице Советской. Дорожники закроют для автомобилей левую полосу улицы Фокина. Работы на этом участке планируют завершить к выходным, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После этого закроют правую полосу на улице Фокина, двигаться можно будет по левой полосе и полукольцу.

Напомним, с улицы Советской временно запретили поворачивать налево. Здесь нанесена сплошная разметка. Со стороны центра города в сторону Бежицы можно попасть только через кольцо на лицее №1. С Советской можно повернуть только направо, а потом развернуться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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