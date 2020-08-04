4 Авг. 2020 2020-08-04T18:06:45+03:00

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В Брянске выкупят дачи на месте строительства новой дороги из Володарского района в Фокинский. 3 августа в Промке состоялись публичные слушания, посвященные этому вопросу. На них обсудили изменения, которые могут внести с проект планировки территории.

На публичные слушания пригласили только собственников участков, которых может коснуться строительство. Из дачи попали за так называемые красные линии. Но администрация будет выкупать участки только тогда, когда начнется очередной этап строительства в этом месте. Если дача не будет мешать строительству, участок выкупать не будут.

Проектировщикам задали вопрос о пешеходной дорожке с улицы Нижне-Заречной через Десну. Вход на мост предусмотрен по шестиметровой лестнице. По словам дачников, им будет сложно преодолевать это препятствие. Проектировщики обещали подумать, как еще можно организовать пешеходное движение на этом участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU