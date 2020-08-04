В Брянской области в этом году построят 4 новых ФАПа

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:52:33+03:00

Медучреждения появятся в Клетнянском, Клинцовском, Почепском и Унечском районах

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В Брянской области новые фельдшерско-акушерские пункты появятся в четырех районах. На строительство выделили около 64 миллионов рублей. Медучреждения построят в селах Клетнянского, Клинцовского, Почепского и Унечского районов.

Новую амбулаторию строят в клетнянской деревне Старая Мармазовка. Стоимость работ - больше 9,2 миллиона рублей. В июле на стройплощаку завезли необходимые материалы и начали закладку фундамента, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Уже возвели часть стен.

В Клинцовском районе новый ФАП появится в селе Лопатни. Стоимость строительства - 8,4 миллиона рублей. Амбулаторию сдадут в эксплуатацию в ноябре.

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ИСТОЧНИК KP.RU