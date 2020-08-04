В Брянской области с начала года благоустроили 42 двора и одну общественную территорию

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:49:11+03:00

В 2020 году планируют сделать 155 дворов и 12 зон отдыха

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В Брянской области благоустроили 42 двора и одну общественную территорию. Работы провели в 12 городах и районах области.

Всего в 2020 году сделают 155 дворовых территорий и 12 зон отдыха. Об этом рассказал губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети.

За время действия программы формирования комфортной городской среды с 2017 по 2019 годы в регионе благоустроили 268 дворов и 116 общественных территорий в 37 муниципалитетах.

Среди них 15 скверов и 8 парков. Общая сумма, потраченная на эти цели, - 977,8 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU