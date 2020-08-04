4 Авг. 2020 2020-08-04T12:04:17+03:00

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В Брянске водитель маршрутного такси сбил 10-летнюю девочку. Дорожно-транспортное происшествие случилось в начале седьмого вечера в понедельник, 3 августа, на улице Брянской Пролетарской дивизии.

По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля "Ситроен Джампер" ехал со стороны улицы 3-го Интернационала в сторону Ульянова по крайней правой полосе. Он сбил школьницу, которая переходила дорогу в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области. После этого микроавтобус врезался в стоящий у края дороги автомобиль "Шевроле Авео".

У ребенка оказалась сломана ключица, ушибы лба и лица. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU