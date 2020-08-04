В Брянске виновнику смертельной аварии на улице Объездной не изменили приговор

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:51:53+03:00

Осужденный проведет пять лет в колонии-поселении

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В Брянске оставили без изменения приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия на улице Объездной.

В январе 2020 года после полуночи 20-летний житель областного центра в районе торгового центра «Аэропарк» на автомобиле «Тойота Камри» значительно превысил скорость. При обгоне он лоб в лоб столкнулся с двигавшейся по встречной полосе «Шкодой Октавиа». В результате аварии два пассажира «Шкоды» погибли, водитель получил серьезные травмы.

27 мая Советский районный суд приговорил виновника аварии к пяти годам лишение свободы за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть и тяжелый вред здоровью. Также его на два с половиной года лишили прав управления автомобилем.

Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционной инстанции. Однако Брянский областной суд оставил приговор без изменения. Отбывать наказание виновный будет в колонии-поселении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU