2020-08-04T10:51:20+03:00
Общество

В Брянской области коронавирусом за сутки вновь заразились 30 человек

Такое количество ежесуточного прироста заболевших держится уже пятый день
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области вновь выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Такое количество ежесуточного прироста заболевших держится на протяжении пяти дней.

Выздоровевших по состоянию на 4 августа стало значительно меньше: всего три человека смогли справиться с инфекцией. За сутки новых смертей от COVID-19 не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в Брянской области коронавирус обнаружили у 7490 человек, диагноз уже сняли у 6124 жителей региона, скончались 35 пациентов, рассказали в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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