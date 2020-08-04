В Брянской области коронавирусом за сутки вновь заразились 30 человек
В Брянской области вновь выявили 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Такое количество ежесуточного прироста заболевших держится на протяжении пяти дней.
Выздоровевших по состоянию на 4 августа стало значительно меньше: всего три человека смогли справиться с инфекцией. За сутки новых смертей от COVID-19 не зафиксировали.
В целом с начала эпидемии в Брянской области коронавирус обнаружили у 7490 человек, диагноз уже сняли у 6124 жителей региона, скончались 35 пациентов, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU