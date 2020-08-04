2020-08-04T10:08:42+03:00
Общество

В Брянской области пресекли нелегальную доставку в колонию средств мобильной связи

Инцидент произошел в исправительной колонии №4
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской области.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Брянской области.
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В Брянской области пресекли нелегальную доставку в колонию телефонов и сим-карт. В исправительной колонии №4 сотрудники отдела безопасности и специалист-кинолог со служебной собакой остановили переброску через ограждение запрещенных предметов.

Нарушителей задержали, ими оказались 32-летний уроженец поселка Супонево Брянской области и 36-летняя жительница Краснодарского края. У них обнаружили четыре свертка, в которых нашли 9 мобильных телефонов, 17 сим-карт и два зарядных устройства. Помимо средств связи в свертках оказались 9 пакетов сухих дрожжей.

Задержанные признались, что планировали перебросить запрещенные предметы на территорию колонии. В настоящее время проводится проверка, протокол об административном правонарушении направили в суд, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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