2020-08-04T09:29:13+03:00
Общество

В Брянске руководитель следственного комитета и уполномоченный по правам человек проведут прием граждан

Личная встреча состоится 6 августа в здании следственного управления Брянской области
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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Прием состоится 6 августа в здании следственного управления Брянской области.Прием состоится 6 августа в здании следственного управления Брянской области.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске руководитель регионального следственного управления СК России Максим Лукичев и уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов проведут личный прием граждан.

Встреча состоится 6 августа с 11.00 до 13.00 в здании областного следственного управления. Жители Брянской области могут предварительно записаться в отделе по приему граждан и документационному обеспечению по телефону 8 (4832) 41-33-08.

Заявителям рекомендуют заранее написать суть обращения. При необходимости у граждан могут уточнить детали по существу вопроса и запросить документы, которые подтверждают их доводы.

При личном приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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