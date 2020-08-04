В Брянске руководитель следственного комитета и уполномоченный по правам человек проведут прием граждан
В Брянске руководитель регионального следственного управления СК России Максим Лукичев и уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов проведут личный прием граждан.
Встреча состоится 6 августа с 11.00 до 13.00 в здании областного следственного управления. Жители Брянской области могут предварительно записаться в отделе по приему граждан и документационному обеспечению по телефону 8 (4832) 41-33-08.
Заявителям рекомендуют заранее написать суть обращения. При необходимости у граждан могут уточнить детали по существу вопроса и запросить документы, которые подтверждают их доводы.
При личном приеме необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU