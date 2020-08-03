Брянские следователи приняли присягу
Молодых специалистов отправили в межрайонные следственные отделы
Старшие коллеги пожелали молодым следователям профессиональных успехов в непростой службе.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Брянске 3 августа выпускники вузов, назначенные на должности следователей межрайонных отделов, приняли присягу.
В их числе и одна девушка. Анастасия Колентеева в 2020 году окончила академию следственного комитета России в Москве.
Старшие коллеги пожелали молодым следователям профессиональных успехов в непростой службе, рассказали в СУ СК России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU