3 Авг. 2020 2020-08-03T17:31:31+03:00

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В Брянской области за три месяца обнаружили 21 фальшивую банкноту. Из них - 16 пятитысячных купюр, четыре - тысячерублевых и одну - номиналом два тысячи рублей.

В Банке России подвели итоги выявления в банковской системе поддельных денег, сообщают в пресс-службе. Во втором квартире 2020 года их оказалось в два раза меньше, чем в первом.

Кстати, по всей России количество поддельных денежных знаков сократилось на 31,5 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU