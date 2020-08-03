В Брянской области требуют закрыть сайты по продаже дипломов

3 Авг. 2020 2020-08-03T17:26:40+03:00

При проверке обнаружили десять незаконных интернет-ресурсов

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В Брянской области обнаружили десять сайтов, торгующих дипломами средних специальных и высших учебных заведений, а также школьными аттестатами.

Доступ к незаконным интернет-ресурсам требует ограничить прокуратура. Соответствующие иски направили в суд. Заявление находится на рассмотрении, рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU