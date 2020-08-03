Житель Навлинского района до смерти забил знакомую

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:51:44+03:00

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В Брянской области осудили 38-летнего жителя Навлинского района, который до смерти забил свою знакомую. Мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

В суде установили, что вечером 18 марта мужчина был в доме в поселке Красный Отпускник. Он поссорился со знакомой. И ударил ее не меньше 67 раз кулаками и частью резинового шланга. От полученный травм женщина умерла.

Уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" рассматривали в Навлинском районном суд. Приговор виновному пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU