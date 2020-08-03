В Брянске на Крахмалева убрали свалку мусора

3 Авг. 2020 2020-08-03T15:06:53+03:00

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В Брянске на улице Крахмалева убрали свалку мусора. Жильцы пожаловались на не вывезенные отходы с контейнерной площадки у дома №9. Рядом находится детский сад. Площадка приходит в неудовлетворительное состояние с завидной регулярностью.

На ней установлены контейнеры для раздельного сбора мусора. Пластик и бумагу забирает отдельная машина. На этот раз был переполнен восьмикубовый контейнер для несортированных отходов.

Для вывоза переполненного контейнера в понедельник, 3 августа, организовали дополнительный рейс, сообщили в пресс-службе регионального оператора. Площадку для сбора мусора привели в порядок.

Кстати, благоустройство площадки, начатое в прошлом году, так и не закончили. Основание залили бетоном, установили металлические направляющие для ограждения. Но самого ограждения так и не появилось, как и обещанной крыши.

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ИСТОЧНИК KP.RU