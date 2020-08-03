В Брянске оштрафовали водителя, который не пропустил на "зебре" женщину с ребенком

3 Авг. 2020 2020-08-03T14:14:23+03:00

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В Брянске выписали штраф водителю автомобиля "Киа", который не пропустил на переходе женщину с ребенком. Горожанка пожаловалась на автомобилистку, которая была за рулем иномарки в социальных сетях.

По словам женщины, вечером в воскресенье она каталась с ребенком на велосипеде. Они стали переходить пешеходный переход в районе областной Госавтоинспекции. Все машины остановились, чтобы пропустить пешеходов. А женщина за рулем "Киа" проехала "зебру". Маме с ребенком пришлось отпрыгнуть, чтобы не попасть под машину.

Сотрудники ГИБДД провели проверку. Они просмотрели записи камер видеонаблюдений. Слова горожанки подтвердились.

- Водителю вынесли постановление об административном правонарушении, - говорят в ОГИБДД по городу Брянску. - И назначили наказание в виде штрафа 1500 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU