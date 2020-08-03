Под Брянском отремонтировали дорогу в селе Теменичи

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:51:34+03:00

В следующем году работы продолжат

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Под Брянском завершили ремонт дороги в поселке Теменичи. Работы прошли на участке двух километров. До этого построили тротуары и провели освещение. На дороге нанесли разметку горячим термопластиком.

- Это только первый этап работ, - говорят в пресс-службе Управления автомобильных дорог в Брянской области. - В следующем году ремонт продолжится. Дорожники разберут бетонное полотно на проезжей части, которое отслужило свой срок. Вместо него уложат новый асфальт.

Ремонт дороги Брянск-Смоленск- Теменичи совмещен с ремонтом федеральной трассы. На перекрестке устроят новую развязку. Этим проектом займутся федеральные дорожники.

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ИСТОЧНИК KP.RU