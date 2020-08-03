2020-08-03T11:38:06+03:00
Общество

В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса

3 августа он равен 1,01
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 3 августа он составил 1,01. Накануне этот показатель был равен 1,13.

За сутки выявили 30 новых случаев коронавируса. Такое количество заболевших фиксируют уже на протяжении четырех дней. Выздоровели 47 человек, умерших нет.

В целом с начала эпидемии в регионе заболели 7460 человек, выздоровел 6121 пациент, умерли 35 инфицированных, сообщили в региональном оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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