2020-08-03T10:54:49+03:00
Общество

В Брянской области опять насчитали 30 новых коронавирусных больных

Столько заболевших ежедневно фиксируют уже на протяжении четырех дней
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области опять насчитали 30 новых коронавирусных больных. Такое количество инфицированных ежедневно фиксируют уже на протяжении четырех дней. За сутки от коронавируса никто не умер, выздоровели 47 человек.

В целом в регионе с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 7460 человек. С болезнью справился 6121 пациент. Умерли 35 жителей Брянской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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