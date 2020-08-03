В Брянской области опять насчитали 30 новых коронавирусных больных
Столько заболевших ежедневно фиксируют уже на протяжении четырех дней
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В Брянской области опять насчитали 30 новых коронавирусных больных. Такое количество инфицированных ежедневно фиксируют уже на протяжении четырех дней. За сутки от коронавируса никто не умер, выздоровели 47 человек.
В целом в регионе с начала эпидемии COVID-19 обнаружили у 7460 человек. С болезнью справился 6121 пациент. Умерли 35 жителей Брянской области, сообщили в региональном оперативном штабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU