2020-08-03T09:25:36+03:00
Происшествия

В Брянске маршрутка врезалась в забор в районе автовокзала

На место выезжала бригада скорой помощи
Марина АНТОНОВА
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Фото: "ЧП и ДТП Брянск".Фото: "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске маршрутное такси врезалось в металлическое ограждение в районе автовокзала. ДТП случилось рано утром в понедельник, 3 августа, на улице Красноармейской. Фотографии с места опубликовали пользователи в социальных сетях.

На снимках видно, что на место выезжали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Фото: "ЧП и ДТП Брянск".

Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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