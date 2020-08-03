В Брянске маршрутка врезалась в забор в районе автовокзала
На место выезжала бригада скорой помощи
Фото: "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске маршрутное такси врезалось в металлическое ограждение в районе автовокзала. ДТП случилось рано утром в понедельник, 3 августа, на улице Красноармейской. Фотографии с места опубликовали пользователи в социальных сетях.
На снимках видно, что на место выезжали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.
Фото: "ЧП и ДТП Брянск".
Официальной информации об аварии от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU