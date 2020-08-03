2020-08-03T09:17:54+03:00
Общество

В Брянске горожане заметили брак ливневки на улице Фокина

Решетка расположена выше уровня проезжей части, и вода в нее не попадает
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске горожане заметили еще один брак на улице Фокина. Решетка ливневки на перекрестке с проспектом Ленина расположена выше уровня проезжей части. Во время дождя вода в нее не попадает, а обходит и течет вниз.

Фотографии и видео с доказательствами пользователи опубликовали в социальных сетях.

Кстати, такой же брак выявили на улице Литейной. Подрядчик должен устранить недочеты за свой счет.

На днях из-за ремонта улицы Фокина покинул свою должность заместитель мэра Брянска по вопросам ЖКХ Сергей Хоменков. Проверяющих не устроило качество верхнего слоя асфальта. Его уложили вновь за счет подрядчика.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске маршрутка врезалась в забор в районе автовокзала
В Брянске горожане заметили брак ливневки на улице Фокина
В сквере Морозова в Брянске вандалы поломали лавки
В Новозыбкове с 3 по 7 августа могут отключить электричество
Брянские десантники отмечают 90-летие ВДВ
В Брянске коронавирус обнаружили у 11 человек
В Брянской области ищут судей
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
Брянские жители жалуются на длительное отключение горячей воды
В аварии в Брянской области пострадал 7-летний ребенок
В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 30 человек
В Брянске появился Михаил Булгаков
В Брянской области нашли живым 70-летнего пенсионера
После дождя затопило брянские улицы
Футболисты брянского «Динамо» проиграли в домашнем матче
Брянским юным художникам предлагают нарисовать портрет фронтовой собаки
Брянцев призывают сообщать о нарушениях на дорогах
Больше тысячи брянских заключенных получили профессиональное образование
За сутки 17 жителей Брянска заболели коронавирусом
В Брянской области мотоциклист сбил 17-летнего пешехода
Пропал без вести 70-летний житель Брянской области
В Брянской области прирост коронавируса один из самых низких в России
В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
На брянском участке границы остановили нарушителя-взяточника
В Брянской области появился первый судья по плаванью всероссийской категории
В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 30 человек
В брянский музей вернулась картина из Санкт-Петербурга
Брянца задержали за взятку пограничнику