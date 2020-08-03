В Брянске горожане заметили брак ливневки на улице Фокина

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:17:54+03:00

Решетка расположена выше уровня проезжей части, и вода в нее не попадает

Изменить размер текста: A A

В Брянске горожане заметили еще один брак на улице Фокина. Решетка ливневки на перекрестке с проспектом Ленина расположена выше уровня проезжей части. Во время дождя вода в нее не попадает, а обходит и течет вниз.

Фотографии и видео с доказательствами пользователи опубликовали в социальных сетях.

Кстати, такой же брак выявили на улице Литейной. Подрядчик должен устранить недочеты за свой счет.

На днях из-за ремонта улицы Фокина покинул свою должность заместитель мэра Брянска по вопросам ЖКХ Сергей Хоменков. Проверяющих не устроило качество верхнего слоя асфальта. Его уложили вновь за счет подрядчика.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU