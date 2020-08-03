В сквере Морозова в Брянске вандалы поломали лавки
В сквере имени Александра Морозова в Брянске вандалы вновь поломали лавки. Фотографии сломанных скамеек появились в социальных сетях. Автор снимков пишет, что пострадали большинство лавок, установленных в сквере.
Общественную территорию отремонтировали в 2018 году. Через несколько месяцев лавки и урны подверглись нападению вандалов. Тогда все привели в порядок.
Горожане просят установить в сквере видеонаблюдение, чтобы можно было наказать нарушителей. Отбил бы желание все ломать регулярный патруль полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU