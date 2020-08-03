В сквере Морозова в Брянске вандалы поломали лавки

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:01:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В сквере имени Александра Морозова в Брянске вандалы вновь поломали лавки. Фотографии сломанных скамеек появились в социальных сетях. Автор снимков пишет, что пострадали большинство лавок, установленных в сквере.

Общественную территорию отремонтировали в 2018 году. Через несколько месяцев лавки и урны подверглись нападению вандалов. Тогда все привели в порядок.

Горожане просят установить в сквере видеонаблюдение, чтобы можно было наказать нарушителей. Отбил бы желание все ломать регулярный патруль полиции.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU