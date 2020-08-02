В Брянске коронавирус обнаружили у 11 человек
Всего в областном центре с начала эпидемии заразились 3128 жителей
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В Брянске за сутки коронавирус обнаружили у 11 человек. Всего в областном центре с начала эпидемии заразились 3128 жителей. Это самый высокий показатель по региону.
В Брянской области COVID-19 диагностировали у 7430 граждан. От болезни вылечились 6074 человек. От коронавируса скончались 35 жителей региона, рассказали в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU