В Брянской области ищут судей

2 Авг. 2020 2020-08-02T13:42:03+03:00

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В Брянской области квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий. В регионе ищут председателей судов Володарского района Брянска и Брасовского района.

Также требуются судьи в Клинцовский городской и в Погарский районный суды.

Документы можно подать до 24 августа по адресу: город Брянск, улица Крахмалева, 59. С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.

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ИСТОЧНИК KP.RU