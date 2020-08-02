В Брянской области ищут судей
Документы принимают до 24 августа
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В Брянской области квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий. В регионе ищут председателей судов Володарского района Брянска и Брасовского района.
Также требуются судьи в Клинцовский городской и в Погарский районный суды.
Документы можно подать до 24 августа по адресу: город Брянск, улица Крахмалева, 59. С понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45.
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ИСТОЧНИК KP.RU