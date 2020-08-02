2 Авг. 2020 2020-08-02T13:18:58+03:00

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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 2 августа этот показатель равен 1,13. Это немного меньше, чем днем ранее. Накануне коэффициент составлял 1,19.

В регионе за сутки подтвердили 30 новых случаев заболевания коронавирусом. С болезнью справились 75 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU