В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса
2 августа этот показатель равен 1,13
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В Брянской области обновился коэффициент распространения коронавируса. 2 августа этот показатель равен 1,13. Это немного меньше, чем днем ранее. Накануне коэффициент составлял 1,19.
В регионе за сутки подтвердили 30 новых случаев заболевания коронавирусом. С болезнью справились 75 пациентов, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU