В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 30 человек

2 Авг. 2020 2020-08-02T10:38:00+03:00

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В Брянской области коронавирусом заболели 30 человек, с болезнью справились 75 пациентов. За сутки новых смертей не зафиксировали.

В целом с начала эпидемии в регионе диагноз COVID-19 поставили 7430 жителям области.

Вылечились от болезни 6074 человека, скончались 35 инфицированных, сообщили в региональном оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU