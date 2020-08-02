В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 30 человек
Вылечились от инфекции 75 пациентов
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В Брянской области коронавирусом заболели 30 человек, с болезнью справились 75 пациентов. За сутки новых смертей не зафиксировали.
В целом с начала эпидемии в регионе диагноз COVID-19 поставили 7430 жителям области.
Вылечились от болезни 6074 человека, скончались 35 инфицированных, сообщили в региональном оперштабе.
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ИСТОЧНИК KP.RU