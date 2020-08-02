В Брянске появился Михаил Булгаков

2 Авг. 2020 2020-08-02T09:50:50+03:00

Портрет и цитату из известного произведения брянские художники нарисовали на коммуникационных шкафах

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В Бежицком районе Брянска в районе остановки «Березка» появился Михаил Булгаков.

Брянские художники нарисовали портрет писателя и нанесли цитату из его произведения на коммуникационные шкафы в Бежице.

Город украсила известная фраза из произведения Михаила Афанасьевича «Собачье сердце» «Разруха не в клозетах, а в головах».

Художники обещают, что в этом году в Брянске появится еще как минимум два стрит-арта. Это будут портреты Егора Летова и Александра Попова.

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ИСТОЧНИК KP.RU