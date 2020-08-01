Брянским юным художникам предлагают нарисовать портрет фронтовой собаки
Брянским юным художникам предлагают принять участие во всероссийском конкурсе детских рисунков «Портрет фронтовой собаки», который проводят Музей Победы и Российское военно-историческое общество.
В конкурсе могут принять участие дети в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 17 лет. Начинающие художники должны изобразить подвиг четвероногих солдат в годы Великой Отечественной войны.
Это может быть реально существовавшая фронтовая собака или собирательный образ. Работы могут быть выполнены в любой технике. Рисунки надо прислать до 7 августа включительно на электронную почту fest@cmvov.ru.
15 августа жюри подведет итоги. Победителей конкурса наградят дипломами и призами от Музея Победы и Российского военно-исторического общества. Также лучшие картины разместят на сайте Музея и в социальных сетях.
Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Музея Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU