Больше тысячи брянских заключенных получили профессиональное образование

1 Авг. 2020 2020-08-01T16:35:37+03:00

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В Брянских тюрьмах и колониях содержатся 4935 заключенных, в том числе 850 граждан находятся в следственных изоляторах.

За первое полугодие 2020 года осужденные на предприятиях в исправительных колониях выпустили различной продукции на 157,9 миллионов рублей.

Заключенные делают мебель, радиотехнические изделия, мусорные контейнеры. Также они изготавливают продукты, шьют одежду и обувь.

Кроме этого, в 2019-2020 годах 1035 осужденных смогли получить новые знания в профессиональных училищах. Заключенным на выбор предоставляют 18 специальностей, востребованных на предприятиях колонии и на региональном рынке труда, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU