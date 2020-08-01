Больше тысячи брянских заключенных получили профессиональное образование
В Брянских тюрьмах и колониях содержатся 4935 заключенных, в том числе 850 граждан находятся в следственных изоляторах.
За первое полугодие 2020 года осужденные на предприятиях в исправительных колониях выпустили различной продукции на 157,9 миллионов рублей.
Заключенные делают мебель, радиотехнические изделия, мусорные контейнеры. Также они изготавливают продукты, шьют одежду и обувь.
Кроме этого, в 2019-2020 годах 1035 осужденных смогли получить новые знания в профессиональных училищах. Заключенным на выбор предоставляют 18 специальностей, востребованных на предприятиях колонии и на региональном рынке труда, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU