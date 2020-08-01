В Брянской области мотоциклист сбил 17-летнего пешехода
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В деревне Осиновка Карачевского района около трех часов дня на улице Октябрьской 37-летний водитель мотоцикла «Урал» сбил 17-летнего пешехода.
Мотоциклист, двигаясь со стороны Карачева в сторону села Верхополье, не справился с управлением и съехал на правую обочину, где в это время шел молодой человек.
Подросток получил открытый перелом левой голени и был госпитализирован, рассказали в УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU