2020-08-01T12:50:30+03:00
Общество

В Брянской области прирост коронавируса один из самых низких в России

На 1 августа он составил 0,4 процента
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области зафиксировали один из самых низких темпов прироста заболевших коронавирусом по России.

На 1 августа он составил 0,4 процента. Такую статистику обнародовал федеральный оперативный штаб.

Такой же показатель выявлен в Калужской, Ивановской, Смоленской, Рязанской, Курской, Владимирской областях и Республике Марий Эл.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24