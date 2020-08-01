В Брянской области прирост коронавируса один из самых низких в России
На 1 августа он составил 0,4 процента
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В Брянской области зафиксировали один из самых низких темпов прироста заболевших коронавирусом по России.
На 1 августа он составил 0,4 процента. Такую статистику обнародовал федеральный оперативный штаб.
Такой же показатель выявлен в Калужской, Ивановской, Смоленской, Рязанской, Курской, Владимирской областях и Республике Марий Эл.
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ИСТОЧНИК KP.RU