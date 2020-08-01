2020-08-01T12:57:14+03:00
Общество

В Брянской области появился первый судья по плаванью всероссийской категории

Это тренер спортивной школы «Дельфин» Наталья Ерохина
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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В Брянской области появился первый судья по плаванью всероссийской категории.

Это тренер спортивной школы «Дельфин» Наталья Ерохина, сообщили в федерации плавания Брянской области.

Коллеги поздравляют Наталью Евгеньевну с присвоением квалификационной категории.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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