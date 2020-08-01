В Брянской области появился первый судья по плаванью всероссийской категории
Это тренер спортивной школы «Дельфин» Наталья Ерохина
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В Брянской области появился первый судья по плаванью всероссийской категории.
Это тренер спортивной школы «Дельфин» Наталья Ерохина, сообщили в федерации плавания Брянской области.
Коллеги поздравляют Наталью Евгеньевну с присвоением квалификационной категории.
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ИСТОЧНИК KP.RU