В Брянской области отправили за решетку организаторов незаконного канала миграции

31 Июль 2020 2020-07-31T18:02:06+03:00

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В Брянской области осудили двух организаторов канала незаконной миграции. Они помогали пройти пограничные пункты в России гражданам Украины. Одному осужденному назначили 3 года колонии, другому - 2,5 года. Каждый должен заплатить штраф по 100 тысяч рублей.

- Преступная схема заключалась в изготовлении за денежное вознаграждение бланков миграционных карт с проставленными в них оттисками «дата-штампов» пограничного пункта пропуска и последующего внесения в базу данных миграционного учета недостоверных сведений о пересечении иностранцами границы на въезд в РФ, - поясняют в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

В мае Севский районный суд назначил злоумышленникам условные сроки. Но после апелляции их заменили реальными. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU