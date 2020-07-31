2020-07-31T18:02:06+03:00
Происшествия

В Брянской области отправили за решетку организаторов незаконного канала миграции

Преступники вносили в базу данных недостоверные сведения
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянской области осудили двух организаторов канала незаконной миграции. Они помогали пройти пограничные пункты в России гражданам Украины. Одному осужденному назначили 3 года колонии, другому - 2,5 года. Каждый должен заплатить штраф по 100 тысяч рублей.

- Преступная схема заключалась в изготовлении за денежное вознаграждение бланков миграционных карт с проставленными в них оттисками «дата-штампов» пограничного пункта пропуска и последующего внесения в базу данных миграционного учета недостоверных сведений о пересечении иностранцами границы на въезд в РФ, - поясняют в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

В мае Севский районный суд назначил злоумышленникам условные сроки. Но после апелляции их заменили реальными. Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Приговор уже вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области отправили за решетку организаторов незаконного канала миграции
В Сельцо пройдут баскетбольные соревнования "Оранжевый мяч"
Пьяный житель Погарского района без прав угнал машину и попал в ДТП
В Брянске начальника отдела предприятия осудили за взятку в 292 тысячи рублей
ВТБ на 70% увеличил объем кредитования МСП по «Программе 1764»
В Брянске коробка бассейна в Фокинском районе готова на 70 процентов
На улице Севской в Фокинском районе Брянска установили светодиодные фонари
ВТБ предупреждает о мошенничестве по банковским гарантиям
Жительницу Брянска оштрафовали за надписи о продаже наркотиков на 4 тысячи рублей
Жителя Дубровского района будут судить за угрозу убийством и убийство
Брянцам не хватило билетов на первый матч "Динамо" в ФНЛ
Для брянских больниц купили 5 компьютерных томографов и 3 аппарата МРТ