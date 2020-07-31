2020-07-31T17:45:18+03:00
Спорт

В Сельцо пройдут баскетбольные соревнования "Оранжевый мяч"

Турнир состоится 8 августа в День физкультурника
Марина АНТОНОВА
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В брянском городе Сельцо 8 августа пройдет турнир по баскетболу "Оранжевый мяч-2020". Он состоится на стадионе детской спортивной школы. Региональные этапы всероссийских соревнований пройдут по всей стране. 8 августа отмечают День физкультурника.

Поучаствовать в соревнованиях могут как любители, так и профессионалы, сообщают в Федерации баскетбола Брянской области. Участники будут состязаться в двух возрастных группах: юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины старше 19 лет. Заявку на участие можно подать до 7 августа.

Регистрация спортсменов и жеребьевка стартует в 9.00. Начало церемонии открытия турнира - в 10.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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