В Сельцо пройдут баскетбольные соревнования "Оранжевый мяч"

31 Июль 2020 2020-07-31T17:45:18+03:00

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В брянском городе Сельцо 8 августа пройдет турнир по баскетболу "Оранжевый мяч-2020". Он состоится на стадионе детской спортивной школы. Региональные этапы всероссийских соревнований пройдут по всей стране. 8 августа отмечают День физкультурника.

Поучаствовать в соревнованиях могут как любители, так и профессионалы, сообщают в Федерации баскетбола Брянской области. Участники будут состязаться в двух возрастных группах: юноши и девушки 17-18 лет и мужчины и женщины старше 19 лет. Заявку на участие можно подать до 7 августа.

Регистрация спортсменов и жеребьевка стартует в 9.00. Начало церемонии открытия турнира - в 10.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU