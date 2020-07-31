Пьяный житель Погарского района без прав угнал машину и попал в ДТП

31 Июль 2020 2020-07-31T16:55:21+03:00

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Пьяный житель Погарского района угнал машину и завершил свою поездку в кювете. ДТП случилось недалеко от поселка Калиновка. Водитель BMW-523 не справился с управлением. Очевидцы аварии позвонили в полицию.

На место приехали сотрудники ГИБДД. Оказалось, 60-летний водитель и его пассажирка сильно пьяны.

Покататься пара решила после застолья. Хозяин машины к тому времени уже уснул.

Полицейские выяснили, что "пьяный гонщик" был лишен водительских прав еще в 1993 году.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение транспортным средством», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - На мужчину составили административные протоколы за езду без прав и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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ИСТОЧНИК KP.RU